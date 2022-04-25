19-летнего сотрудника банка в Нур-Султане задержали по подозрению в мошенничестве

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Жительница Караганды заявила, что на нее незаконно оформили кредит на 2,1 млн тенге. Полицейские подозревают в мошенничестве сотрудника банка из Нур-Султана, сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что заявление от потерпевшей карагандинки поступило в полицию еще 28 января. 50-летняя женщина сообщила, что неизвестный, используя ее персональные данные, оформил кредит на 2 млн 100 тыс. тенге.

По данным следствия, заем на имя потерпевшей был оформлен в одном из банков Нур-Султана. В МВД сообщили, что по одной из версий к данному преступлению мог быть причастен кто-то, кто имел доступ к данным заявительницы.

"20 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 19-летнего жителя столицы. Он дал признательные показания", – заявили полицейские.

Отмечается, что задержанный являлся менеджером финансового учреждения, где был оформлен кредит на потерпевшую.

Как сообщили в полиции, во время досудебного расследования была установлена причастность подозреваемого к еще 18 аналогичным преступлениям. Причем потерпевшими являются жители различных регионов Казахстана.

Сейчас устанавливается общая сумма ущерба, нанесенного задержанным мужчиной. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966655-19-letnego-sotrudnika-banka-v-nur-sultane-zaderzhali-po-podozreniyu-v-moshennichestve/