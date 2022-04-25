Уволенный после жалобы коллеги мужчина из мести поджег его дом в ВКО

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

В Восточно-Казахстанской области мужчина из мести украл из дома своего бывшего коллеги продукты на сумму около 50 000 тенге. Однако этого ему показалось мало, поэтому он еще и поджег его дом. Подробности дела рассказали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В середине марта текущего года в дежурную часть ОП района Алтай поступило сообщение о пожаре в доме по улице Заводская.

Установлено, что владельцем является 58-летний местный житель. Сумма причиненного ущерба оценивается в 5 млн тенге.

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

Стражи порядка задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 58-летний мужчина, который был водворен в изолятор временного содержания.

Правоохранители выяснили, что он из-за неприязненных отношений украл из дома пострадавшего продукты питания на сумму около 50 тыс. тенге. Однако этого ему показалось мало, поэтому он еще и поджег дом своего оппонента.

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

Как стало известно, мужчины ранее работали вместе. Потерпевший был приближенным к руководству, докладывал обо всех недочетах, из-за чего его коллегу уволили. Поэтому он, употребив алкоголь, отправился домой к своему недругу.

По данным фактам начато расследование по ст.202 ч.1 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и ст.188 ч.3 УК РК (Кража).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966637-uvolennyy-posle-zhaloby-kollegi-muzhchina-iz-mesti-podzheg-ego-dom-v-vko/