Более 150 тысяч бутылок контрафактного алкоголя выявили в Алматы

Изъятый алкоголь. Фото: ДГД Алматы

Более 150 тысяч бутылок контрафактного алкоголя выявили и изъяли в Алматы. Подделывали в основном известные бренды алкоголя. Сейчас в отношении незадачливых "производителей" возбуждены уголовные дела, передает корреспондент NUR.KZ.

Подделку выявили сотрудники департамента госдоходов города совместно с департаментом экономических расследований во время проводимых мероприятий по выявлению и пресечению нелегального оборота подакцизной продукции.

Как рассказали в ДГД, за 1 квартал 2022 года были установлены три кустарных цеха по незаконному розливу алкогольной продукции. Для подделки популярных брендов алкоголя использовался этиловый спирт сомнительного происхождения и учетно-контрольные марки неустановленного образца.

"8 апреля текущего года при совместных мероприятиях установлено незаконное хранение алкогольной продукции с сомнительными учетно-контрольными марками в количестве более 150 000 бутылок.

В отношении организаторов незаконного производства алкогольной продукции Департаментом экономических расследований по городу Алматы возбуждены уголовные дела", - сообщили в пресс-службе ДГД.

В ведомстве отметили, что поддельная продукция наносит ущерб государству и субъектам бизнеса, а главное - наносит существенный вред здоровью населения.

"По всем интересующим вопросам, а также по имеющимся фактам незаконной реализации подакцизной продукции жители Алматы могут обращаться в Департамента государственных доходов по адресу: проспект Абылай хана, 93/95, кабинет 417, телефон для справок: 8 (727) 267-35-62", - заключили в ДГД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966596-bolee-150-tysyach-butylok-kontrafaktnogo-alkogolya-vyyavili-v-almaty/