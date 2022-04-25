Несогласные с победой Макрона на выборах вышли на протесты в городах Франции: есть погибшие

Протесты в Париже. Кадр из видео: Twitter/Sophie Corcoran

Через несколько часов после оглашения результатов голосования на президентских выборах в городах Франции начались протесты. Некоторые из демонстрантов заявили, что не согласны с победой Макрона.

Как пишет The Guardian, после победы Макрона на выборах на улицы Парижа и Лиона вышли протестовать несогласные с результатами граждане. Демонстранты бросали в полицейские машины фейерверки. А полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые собрались на центральной площади в Париже.

"Протесты на улицах по всей Франции. Французы считают, что выборы были фальсификацией", - пишет NewsBlog в Twitter.

Один из автомобилей в разгар протестов отказался останавливаться на блокпосту на мосту Пон-Неф в центре Парижа. В результате полицейские вынуждены были открыть по машине огонь. Погибли два человека, которые находились в автомобиле, один был ранен, передает Mail Online. Машина, как сообщается, двигалась против движения.

"Протестующие бросают фейерверки в полицейскую машину в Лионе, а полиция применяет слезоточивый газ на площади Республики в Париже", - пишет профессор прикладной экономики в Университете Джона Хопкинса Стив Ханке.

Напомним, победу на выборах во Франции одержал Эммануэль Макрон. Он набрал 58,55% голосов, а его соперница Марин Ле Пен - 41,45%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966572-nesoglasnye-s-pobedoy-makrona-na-vyborah-vyshli-na-protesty-v-gorodah-frantsii-est-pogibshie/