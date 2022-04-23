Полицейские в Байконуре незаконно удерживали человека, пытаясь добиться признаний

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Двоих сотрудников полиции осудили за то, что на протяжении длительного времени удерживали человека в кабинете УВМД России, требуя признаться в причастности к хищению имущества. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры комплекса "Байконур".

Отмечается, что прокуратурой комплекса было поддержано гособвинение в отношении двоих сотрудников полиции по уголовному делу, предусмотренному пунктом "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия".

Как объяснили в прокуратуре, судом установлено, что один из осужденных, являясь сотрудником полиции, 4 октября 2017 года незаконно удерживал потерпевшего на протяжении длительного времени в служебном кабинете УМВД России на комплексе "Байконур".

Полицейский требовал от потерпевшего признания в причастности к совершенному хищению имущества с одного из предприятий города.

При этом сообщается, что второй осужденный, действуя группой лиц, применил в отношении потерпевшего насилие. По данным прокуратуры, он наносил удары по лицу и грудной клетке, причинив тем самым телесные повреждения, которые повлекли вред здоровью средней тяжести.

"Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного преступления, суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал одного фигуранта дела виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением специального звания "подполковник полиции" и запретом занимать должности на государственной службе на срок 2 года", – сообщили в прокуратуре.

Тем не менее, второму полицейскому из предъявленного обвинения суд исключил формулировку "с применением насилия" и переквалифицировал его действия на ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", назначив ему наказание в виде штрафа.

Отмечается, что приговор суда в законную силу пока не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966478-politseyskie-v-baykonure-nezakonno-uderzhivali-cheloveka-pytayas-dobitsya-priznaniy/