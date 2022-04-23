Мальчика, которого облили керосином и подожгли в Рудном, выписали из больницы

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Ребенок провел в больнице 36 дней, 20 из которых он находился в реанимации. Больше 50% всего тела малыша покрывали ожоги. Сейчас, после длительного лечения, его выписали из больницы, передает издание "Костанайские новости".

Маленький Степа попал в больницу после того, как его на руках у матери облил керосином и поджег сосед.

Травматолог-ортопед Мирас Ельжасов сообщил, что более 50% тела мальчика было покрыто ожогами. По словам специалиста, в 99% случаев дети в таком состоянии не выживают.

"Но мы вцепились в малыша и не хотели отдавать его смерти", – заявил врач.

Отмечается, что в первые несколько дней ребенок был в очень тяжелом состоянии. Но затем его состояние удалось стабилизировать.

Далее медики приступили к кожной пластике. Сообщается, что было проведено более 10 подобных операций.

Степу выписали из больницы сегодня, 23 апреля. Больше месяца он находился в медучреждении и целых 20 дней провел в реанимации.

"Ребенок очень контактный, общительный, развит не по годам. Мы, врачи и медсестры, его очень полюбили.

Сейчас его состояние стабильное. Как лечащий врач, буду постоянно на связи с мамой. Ему сейчас нужны особые благоприятные условия: помимо страшных ожогов малыш перенес тяжелую психотравму, на восстановление потребуется не меньше полугода", – резюмировал Мирас Ельжасов.

Напомним, что инцидент произошел 16 марта. В дежурную часть Управления полиции Рудного поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина облил керосином и поджег 32-летнюю женщину вместе с ребенком.

Полиция завела уголовное дело, квалифицировав его как покушение на убийство.

Ребенка доставили в Костанайскую детскую областную больницу, где ввели в состояние медикаментозного сна.

Позже врачи сообщали, что состояние ребенка стабилизировалось и часть ожогов зажила. На тот момент мальчику провели кожную пластику конечностей, грудной клетки и части спины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966464-malchika-kotorogo-oblili-kerosinom-i-podozhgli-v-rudnom-vypisali-iz-bolnitsy/