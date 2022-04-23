Арестованный бегал по коридору, кричал и ударил сотрудника СИЗО в Нур-Султане

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Мужчину в столице приговорили 3 годам лишения свободы за сопротивление и неповиновение законным требованиям сотрудников в СИЗО, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Нур-Султана.

Сообщается, что арестованный гражданин А. нарушил правила внутреннего распорядка следственных изоляторов. Он выбежал из камеры начал кричать и бегать по коридору.

"Сотрудники учреждения, пресекая его незаконные действия, потребовали от последнего вернутся в камеру, однако он продолжал нарушать режим содержания, действуя умышленно, оказал сопротивление сотрудникам учреждения, кулаками нанес удары по лицу последним, чем причинил легкий вред здоровью и применил насилие", – рассказали сотрудники ведомства.

В столичном ДУИС объяснили, что подозреваемые и обвиняемые, принятые в следственный изолятор, в обязательном порядке знакомятся с информацией о правах и обязанностях и режиме содержания под стражей. Все они ставят подпись, подтверждая, что были ознакомлены с правилами.

До сведения лиц, содержащихся в СИЗО, доводится информация о соблюдении правил внутреннего распорядка. Они также предупреждаются о последствиях в случае неповиновения законным требованиям сотрудников учреждения.

По факту нарушения правил гражданином А. были собраны материалы по части 2 статьи 429 УК РК "Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или посягательство на их здоровье или жизнь".

Суд №2 района Байконыр города Нур-Султана признал гражданина А. виновным в совершении уголовного правонарушения. Как отметили в пресс-службе департамента, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

"Нарушитель должен был получить наказание за преступление, предусмотренное статьей 190 УК РК (мошенничество – прим. ред.), не связанное с изоляцией от общества, и ограничение свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля, но, оказав сопротивление и неповиновение сотрудникам учреждения, направился в места лишения свободы", – отметил начальник департамента Даулет Рахимбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966461-arestovannyy-begal-po-koridoru-krichal-i-udaril-sotrudnika-sizo-v-nur-sultane/