Связали скотчем и бросили в багажник: очередных пранкеров задержали в Нур-Султане

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В полицию Нур-Султана поступило сообщение о том, что в багажнике машины на одной из улиц города находится парень, у которого связаны руки и ноги, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.

21 апреля текущего года в 19:28 на пульт "102" поступил звонок о том, что на пересечении улиц Сейфуллина и Уалиханова около торгового дома "Аймақтау" в багажнике автомашины лежит парень, у которого скотчем связаны руки и ноги.

Отмечается, что по указанному адресу незамедлительно был направлен наряд полиции.

Как сообщили сотрудники полиции, в ходе отработки территории все участники инцидента были установлены и задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 19-22 лет.

По данным полицейских, нарушители общественного порядка сообщили, что проводили социальный эксперимент.

"Сотрудниками Управления полиции района "Байқоңыр" правонарушители привлечены к административной ответственности по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство", материалы направлены в административный суд для принятия окончательного решения", – добавили в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции напомнили об ответственности за совершение противоправных действий, нарушающих общественный порядок и проявляющих неуважение к окружающим.

Ранее камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления полиции Нур-Султана зафиксировали, как ночью неизвестные погрузили человека в багажник авто. Оказалось, что молодые люди решили устроить таким образом розыгрыш для друга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966457-svyazali-skotchem-i-brosili-v-bagazhnik-prankerov-zaderzhali-v-nur-sultane/