Нелегалом оказался иностранец, пристававший к школьнице в Актобе

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В Актобе пожилой гражданин Германии преследовал 10-летнюю девочку. Оказалось, что мужчина семь лет нелегально проживал в Казахстане, и теперь его собираются депортировать, передает КТК.

В Актобе пожилой мужчина доплатил недостающую сумму в магазине за конфеты третьекласснице. Он узнал, как ее зовут и где она учится, а вечером пришел в школу и собирался забрать девочку после уроков. О подозрительном незнакомце сообщила учительница.

После этого инцидента стало известно, что мужчина семь лет жил в Казахстане незаконно. Пока власти не могут объяснить, как ему все это время удавалось находиться в нашей стране.

По данным телеканала, суд города Актобе уже вынес постановление о депортации.

"Решением городского суда гражданин подлежит выдворению за пределы Республики Казахстан, так как он является гражданином Германии.

На данный момент сотрудниками миграционной полиции установлены родственники, живущие в Германии. Однако пока связаться с ними не удается", – сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Корреспонденты сообщили, что в Германии у 61-летнего мужчины есть супруга и дети. Следователи считают, что он не представляет угрозы, но родители школьников все еще напуганы.

Учительница, которая сообщила о подозрительном незнакомце школьной администрации, теперь получит благодарность от министра образования и науки, а также премию в размере одной заработной платы.

"Вы знаете, мне, конечно, очень приятно, неожиданно. Я говорю, я не ожидала. В целом он выглядел прилично, но, так как у него была щетина и небольшой несвежий вид и несвежий аромат, я поняла, что он очень подозрительный. Он заговорил изначально со мной на немецком языке. Из-за этого я немного растерялась", – рассказала она.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966435-nelegalom-okazalsya-inostranets-pristavavshiy-k-shkolnitse-v-aktobe/