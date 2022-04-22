Мелким хулиганством признали действия астанчанина, пристававшего к школьнице

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Специализированный суд по делам об административных правонарушениях рассмотрел дело жителя Нур-Султана, который приставал в подъезде к 16-летней школьнице. Действия мужчины были квалифицированы как мелкое хулиганство, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Отмечается, что в действиях гражданина А. не было выявлено уголовного правонарушения в виде покушения на половое сношение и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения.

По этой причине управление полиции квалифицировало действия А. как мелкое хулиганство.

"Рассмотрев административное дело, суд установил, что действия А., связанные с прикасанием к частям тела потерпевшей, являются оскорбительным приставанием. Каких-либо угроз и требований к половому сношению со стороны А. к потерпевшей не было", – говорится в официальном сообщении.

В суде разъяснили, что действующий уголовный закон не предусматривает уголовной ответственности за подобные действия, если в них нет применения насилия или угрозы его применения.

Исходя из этого суд признал мужчину виновным в совершении мелкого хулиганства.

"Судом А. привлечен к максимальному сроку ареста (для данной статьи – прим. ред.) – на 10 суток", – пояснили в ведомстве.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, что о домогательствах 16-летней девочки в Нур-Султане заявила правозащитница Дина Тансари. Она опубликовала в соцсетях видео с камеры наблюдения, установленной в подъезде.

Позже замглавы комитета адмполиции МВД Алексей Милюк объяснил, почему это дело пока не могут квалифицировать как домогательство.

Вчера вечером стало известно, что столичные полицейские нашли и задержали мужчину, которого подозревают в домогательстве по отношению к 16-летней девушке. Подозреваемым оказался 20-летний студент. В полиции астанчанин заявил, что "не собирался насиловать" девочку, а лишь "потрогал ее за интимные места".

Уже сегодня в столичном департаменте полиции сообщили, что мужчину арестовали сроком на 10 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966371-melkim-huliganstvom-priznali-deystviya-astanchanina-pristavavshego-k-shkolnitse/