Главу отдела департамента госдоходов осудили в Караганде

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В Караганде осужден руководитель отдела реабилитации и банкротства областного департамента госдоходов. Его признали виновным в мошенничестве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Казыбекбийского районного суда.

В суде установлено, что сотрудник департамента госдоходов вступил в преступный сговор с реабилитационным управляющим ТОО "КРМЗЪ" и обманом завладел деньгами учредителя данного товарищества.

Для осуществления плана, по версии следствия, реабилитационный управляющий подстрекал учредителя к даче взятки в размере 5 миллионов тенге.

Он заверил предпринимателя, что деньги будут отданы налоговику, который затем передаст их судье Специализированного межрайонного экономического суда по Карагандинской области для положительного решения по гражданскому делу.

На самом деле подсудимые попросту хотели присвоить средства.

Бизнесмен вовремя раскусил недобрые намерения подельников и решил обратиться к сотрудникам Антикоррупционной службы.

Сразу после передачи денег их задержали. Руководителю отдела департамента госдоходов было предъявлено обвинение в мошенничестве, а второму фигуранту дела вменяли мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

Оба подсудимых признали вину лишь частично. В суде также был допрошен судья СМЭС. Он сообщил, что не знал о преступном плане обвиняемых, был с ними знаком лишь по работе и никогда не получал от них денег.

Казыбекбийский районный суд признал подсудимых виновными и приговорил каждого к 3,5 годам лишения свободы.

Сотруднику департамента госдоходов установили запрет на занятие должности на государственной службе на три года. Второму осужденному - пожизненно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966322-glavu-otdela-departamenta-gosdohodov-osudili-v-karagande/