Троих мужчин подозревают в угоне российских авто в Алматинской области (фото)

Угнанное авто. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали троих граждан, которых подозревают в нескольких эпизодах угона российских авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как рассказали в полиции, им уже удалось установить пять фактов краж автомашин, к которым, по текущей версии, причастны задержанные.

Начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев указал, что подозреваемые угоняли авто с российским учетом. Транспорт прятали в одном из домов поселка Кеген, оттуда же машины продавались скупщикам.

Операция по разоблачению и задержанию предполагаемых преступников проводилась при содействии коллег из Управления криминальной полиции города.

Угнанное авто. Фото: polisia.kz

"Роли каждого из них были четко распределены. Им 19-20 лет. В ходе следственных мероприятий установлено, что фигурантами было угнано пять автомашин в Алатауском, Алмалинском и Медеуском районах. Четыре из пяти авто изъяты у скупщиков, еще один "ВАЗ" разобран и продан по запчастям", - дополнил Байгараев.

Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям. Фигурантов поместили в изолятор временного содержания. Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966308-troih-muzhchin-podozrevayut-v-ugone-rossiyskih-avto-v-almatinskoy-oblasti-foto/