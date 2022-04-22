Полиция: Уголовное дело в отношении Нурбола Назарбаева не возбуждалось

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях появились слухи о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника полиции Алматинской области Нурбола Назарбаева. В ДП региона заявили, что информация не соответствует действительности, передает корреспондент NUR.KZ

В социальных сетях появились слухи о возможной причастности бывшего заместителя начальника полиции Алматинской области Нурбола Назарбаева к тройному убийству.

Однако информацию опровергли в ДП региона.

"Уголовного дела в отношении Нурбола Назарбаева в производстве следователей Алматинской областной полиции не зарегистрировано. С учетом вышеуказанного просим доверять информации лишь из официальных источников", - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно, что экс-начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов объявлен в розыск. По данным Антикоррупционной службы Казахстана, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966303-politsiya-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-nurbola-nazarbaeva-ne-vozbuzhdalos/