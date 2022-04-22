Пара занялась сексом прямо под окнами дома в Атырау

Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях опубликовали фотографию, на которой запечатлели пару за занятием любовью прямо под окнами многоэтажного жилого дома в Атырау. На ситуацию отреагировали в городском управлении полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители Атырау обратились к компетентным органам с просьбой "разогнать бомжей", которые обосновались в одном из дворов многоэтажного дома.

"По адресу: Владимирская, 100. Средь бела дня устраивают оргии во дворе", - возмутились горожане и приложили в доказательство снимок с парой, занимавшейся сексом. Публиковать его мы из этических соображений не будем.

На ситуацию отреагировали в управлении полиции Атырау. В ведомстве сообщили, что при проведении проверки стражи порядка установили личности молодых людей - мужчины 1988 года рождения и женщины 1989 года рождения.

В отношении парня составили протокол по ч.2 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Судом на него наложен административный арест на 8 суток.

Как отметили в УП города, в связи с тем, что девушка с 2010 года состоит на специальном учете в Атырауском областном центре психического здоровья, ее вновь поместили в данное учреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966269-para-zanyalas-seksom-pryamo-pod-oknami-doma-v-atyrau/