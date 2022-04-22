Караулил у школы: гражданина Германии задержали за приставание к девочке в Актобе

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61-летнего гражданина Германии подозревают в приставании к 10-летней школьнице в Актобе. Говорят, что мужчина преследовал ученицу третьего класса. Жителей города не на шутку встревожил данный инцидент, передает КТК.

Как стало известно, девочка по дороге на занятия зашла в магазин. У нее не хватило денег, поэтому незнакомец решил доплатить.

После чего он стал интересовался, как зовут школьницу и где она учится. Вечером же пришел в учебное заведение, чтобы забрать ее. Педагоги заподозрили неладное.

По словам директора гимназии Сании Данишевой, они встретились до уроков, а вечером мужчина пришел за ученицей в школу.

"Учитель английского языка, заговорив с этим мужчиной в школьном дворе, выявила, что он не является родителем. "Я жду одну девочку". Это учителя заинтересовало: "На каком основании вы ждете ребенка?". Поэтому был поднят сигнал", - пояснила директор.

Мужчина попал в объектив камеры наблюдения, а перепуганные родители обратились с заявлением в полицию.

Стражи порядка выяснили, что подозреваемому 61 год, он живет в квартале от школы. При этом является гражданином Германии. Следователям он рассказал, что просто хотел угостить 10-летнюю девочку конфетами и намеревался подарить картины, которые сам нарисовал.

По факту приставания в общественном месте к несовершеннолетней заведено административное дело. Сейчас стоит вопрос о выдворении иностранца из страны.

Между тем в гимназии после инцидента усилили охрану.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966268-karaulil-u-shkoly-grazhdanina-germanii-zaderzhali-za-pristavanie-k-devochke-v-aktobe/