78-летнего американца казнили в Техасе спустя 32 года после совершения им преступления

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78-летнего американца казнили в штате Техас спустя 32 года после совершения им преступления в далеком 1990 году. Мужчина стал самым пожилым заключенным из числа приговоренных к смертной казни, передает Texas Tribune.

78-летний Карл Бантион в 1990 году выстрелил в полицейского Джеймса Ирби в Хьюстоне, когда тот остановил его машину для проверки. В его автомобиле лежал героин. На тот момент 46-летний Бантион уже был ранее судим за насилие и хранение наркотических веществ.

В 1991 году мужчина был приговорен к смертной казни. Однако исполнение меры отложили на последующие 32 года из-за юридических баталий. У Бантиона было тяжелое детство, поэтому он имел проблемы с психическим здоровьем.

Перед казнью его адвокаты заявили, что хорошее поведение в камере смертников и его возраст могут спасти Бантиона от казни. Но Верховный суд США отклонил эту просьбу.

21 апреля вечером приговоренному ввели смертельную дозу пентобарбитала. Его объявили мертвым в 18:39 часов по местному времени.

Перед казнью Бантион еще раз попросил прощения у семьи Ирби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966259-78-letnego-amerikantsa-kaznili-v-tehase-spustya-32-goda-posle-soversheniya-im-prestupleniya/