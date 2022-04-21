Девушку в ванне вынесли на дорогу в центре Актобе (видео)

Кадр из видео: instagram.com/problema.aktobe

Жителей Актобе удивила картина, которую они наблюдали в центре города. Посреди дня четверо молодых людей вынесли на проезжую часть ванну с девушкой. Пользователи стали строить догадки по поводу произошедшего. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

16 апреля молодые люди вынесли на пешеходный переход девушку в ванне и оставили ее посередине.

Видео появилось в соцсетях. Под постом сразу стали бурно обсуждать происходящее и строить предположения.

Некоторые посчитали, что проводились съемки вайна. Другие высказали мнение о том, что это очередная реклама. Последние оказались правы. Выяснилось, что акцию организовал один из местных магазинов.

Правда, стражи порядка не оценили идею по достоинству.

Как отметили в департаменте полиции Актюбинской области, 16 апреля на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы Пацаева четверо мужчин несли ванну с девушкой. Они оставили ее на пешеходном переходе, тем самым создав препятствия для движения транспорта.

"Вышеуказанные граждане установлены и привлечены к административной ответственности по статье 614 КоАП РК (Умышленное создание препятствий для движения транспортных средств). Ею предусматривается штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц - в размере десяти МРП. Всех граждан предупреждаем строго соблюдать правила дорожного движения", - призвали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966180-devushku-v-vanne-vynesli-na-dorogu-v-tsentre-aktobe-video/