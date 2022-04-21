Преподаватель вуза сломала челюсть незнакомке в баре в Караганде

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В Караганде 28-летнюю женщину-педагога признали виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после того, как она в баре сломала челюсть незнакомке. Однако ее сразу амнистировали. При этом ей предстоит выплатить потерпевшей 1,1 млн тенге в качестве компенсации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казыбекбийского районного суда.

По данным суда, увечье потерпевшей преподаватель одного из карагандинских университетов нанесла в мае прошлого года, находясь в баре.

Подсудимая отдыхала в заведении вместе со своим молодым человеком и в компании друзей.

Потерпевшая и ее подруга пришли после полуночи. В какой-то момент между педагогом и приятельницей незнакомки возникла неприязнь.

Девушки вцепились в друг друга, но их разняли. Именно тогда, по версии следствия, подсудимая и ударила потерпевшую кулаком в лицо. По всей вероятности, она оказалась рядом, пытаясь помочь подруге.

После инцидента преподаватель и ее компания покинули бар.

От удара девушка потеряла сознание, ее вывели из заведения. Придя в себя, она почувствовала боль в челюсти. После чего вместе с подругой поехала домой, а утром обратилась в медицинский центр.

Врачи диагностировали перелом суставного отростка нижней челюсти слева и кровоподтек подбородочной области.

В суде потерпевшая заявила, что изначально хотела решить все мирным путем и просила подсудимую извиниться за инцидент. Однако та никаких действий не предприняла, поэтому девушка решила довести дело до суда.

Сама педагог вину не признала. Она утверждала, что не била незнакомку. В суде также был допрошен ее парень, который поддержал слова невесты.

Изучив все показания и собранные по делу материалы, Казыбекбийский районный суд признал карагандинку виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, но освободил ее от уголовной ответственности в связи с амнистией.

Также суд взыскал в пользу потерпевшей 1,1 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966152-prepodavatel-vuza-slomala-chelyust-neznakomke-v-bare-v-karagande/