Тело жителя Темиртау замуровали в погребе: один из осужденных за убийство заявил о невиновности

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Спустя четыре года после приговора один из осужденных, которого признали виновным в убийстве 29-летнего жителя Темиртау, заявил о непричастности к преступлению, передает корреспондент NUR.KZ.

30-летний мужчина отбывает наказание в учреждении чрезвычайной безопасности АК-159/5 в Карагандинской области.

В июне 2018 года суд признал его и приятеля виновными в краже денег с депозита знакомого и его убийстве. Осужденным назначили 20 и 17 лет лишения свободы.

На сегодняшний день мужчина отбыл уже более четырех лет наказания. Однако, находясь за колючей проволокой, он пытается доказать свою непричастность к убийству.

Заключенный рассказал подробности злополучного вечера, когда произошло преступление.

"Я по молодости был судим за незаконный доступ в информационную систему. Выйдя на свободу, женился, устроился на работу, хотел начать новую жизнь. Мы с супругой снимали домик.

29 декабря 2017 года в гости пришел знакомый, который в ходе застолья рассказал, что имеет более 1 миллиона тенге на депозите. В это время к нам присоединился еще один мой приятель.

Не знаю, что произошло в тот момент, но я снова решил провести финансовую аферу. Воспользовавшись алкогольным опьянением знакомого, я перевел себе с его счета деньги. Подельник это видел. Потом я с женой пошел укладывать детей спать", - рассказал осужденный.

Через некоторое время, по его словам, он вышел и увидел приятеля, который держал в руках окровавленный кухонный нож.

"Он сказал: "Все". Я понял, что произошло страшное. Потерпевшему были нанесены несколько ударов ножом в грудную клетку. Я, конечно, очень испугался. Но выхода не было. Тело нужно было спрятать.

Товарищ сначала предлагал мне распилить умершего, потом были мысли его сжечь. Но в итоге мы завернули его в одеяло, оттащили в погреб и скинули. После засыпали цементом с песком и залили водой", - признался осужденный.

Все эти годы мужчина прокручивает в голове события того вечера и постоянно беседует с психологом колонии. Иногда он мечтает вернуть время назад, чтобы не допустить убийства знакомого.

"Убийства я не совершал, а был соучастником сокрытия преступления. Очень сожалею о том, что произошло. Моя глупость обернулась трагедией сразу для трех семей.

Сейчас я работаю, крашу машины на СТО при колонии, пытаюсь погасить иск и хоть как-то помочь своей семье. Только это немного успокаивает меня. Я бы очень хотел доказать, что не совершал убийства, чтобы мои дети меня не стыдились", - добавил заключенный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965972-telo-zhitelya-temirtau-zamurovali-v-pogrebe-odin-iz-osuzhdennyh-za-ubiystvo-zayavil-o-nevinovnosti/