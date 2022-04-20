Угрожали сжечь магазин и требовали денег: вымогателей задержали в Актобе (видео)

Задержание. Кадр из оперативного видео: ДП Актюбинской области

В Актобе в ходе спецоперации задержали подозреваемых в вымогательстве. Злоумышленники угрожали бизнесмену и требовали ежемесячной платы. Подробности рассказали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, 12 апреля в полицию обратился 48-летний предприниматель. Он рассказал, что неизвестные путем угрозы поджога его продуктового магазина вымогают деньги.

По словам потерпевшего, злоумышленники требовали ежемесячно выплачивать по 400 тысяч тенге.

В ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий при передаче 100 тысяч тенге четверых подозреваемых задержали с поличным в Актобе.

Мужчины дали признательные показания. Денежные средства изъяты.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.194 ч.2 УК РК "Вымогательство". Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Всем им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965910-ugrozhali-szhech-magazin-i-trebovali-deneg-vymogateley-zaderzhali-v-aktobe-video/