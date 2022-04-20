Тело нашла подруга: задержан подозреваемый в убийстве женщины в Костанайской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Задержан подозреваемый в убийстве 56-летней жительницы Лисаковска, тело которой обнаружила в квартире пришедшая в гости подруга, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 54-летний житель района Беимбета Майлина, ранее судимый за кражи", - сообщили в ДП Костанайской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время подозреваемый арестован. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, 8 апреля жительница Лисаковска пришла в гости к своей 56-летней знакомой и обнаружила ее мертвой в квартире. Дверь была открыта. После чего стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа.

А в Костанае на днях 37-летний мужчина нашел пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни. Сейчас правоохранители ищут мать младенца и выясняют обстоятельства случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965904-telo-nashla-podruga-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-zhenschiny-v-kostanayskoy-oblasti/