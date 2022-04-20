"Нашедшая" на улице выброшенного младенца казахстанка оказалась его матерью

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В Кызылординской области женщина заявила в правоохранительные органы, что нашла на улице новорожденного ребенка. Выяснилось, что она сама является его матерью. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 15 апреля около 19.30 часов жительница Казалинского района сообщила о том, что обнаружила новорожденного ребенка на окраине поселка Айтеке би.

После чего стражи порядка начали досудебное расследование по ч.1 ст.119 УК РК (Оставление в опасности).

Правоохранители установили, что заявительница сама родила малыша, а потом обратилась в полицию с заведомо ложным доносом о "находке".

"В настоящее время мама с ребенком находятся на лечении в родильном доме. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в департаменте полиции Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965891-nashedshaya-na-ulitse-vybroshennogo-mladentsa-kazahstanka-okazalas-ego-materyu/