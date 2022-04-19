Мошенник сдавал чужие квартиры в Актюбинской области

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Злоумышленник обманывал казахстанцев, снимая квартиры на несколько суток, а затем сдавая их другим арендаторам на долгий срок. Об этом сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, неизвестный снимал на трое суток жилье, после чего арендованную квартиру сдавал повторно.

"Он фотографировал (квартиру – прим. ред.), выкладывал на сайт объявлений, сообщая, что квартира сдается на долгий срок. Когда искавшие жилье граждане звонили мужчине, он, не торгуясь, соглашался сдать квартиру. Деньги ему соответственно отдавали за месяц вперед", – объяснили полицейские.

Сообщается, что одной из потерпевших стала 35-летняя женщина, которая наткнулась на объявление, размещенное на известном сайте.

"Связавшись с "арендатором", она заплатила за жилье 60 тысяч тенге, в итоге не успела толком заселиться, как пришел настоящий владелец квартиры", – добавили сотрудники полиции.

По данным полицейских, подозреваемым оказался 30-летний мужчина, который был задержан в ходе проведения оперативных мероприятий. Установлено, что мужчине удалось обмануть троих граждан.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК “Мошенничество“. Отмечается, что мнимому "арендодателю" может грозить ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965817-moshennik-sdaval-chuzhie-kvartiry-v-aktyubinskoy-oblasti/