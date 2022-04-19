Задержан подозреваемый в ложном минировании 11 объектов в Нур-Султане и Алматы

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IT-специалиста из Житикары задержали полицейские по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина "заминировал" 11 объектов в Нур-Султане и Алматы, сообщается на официальном сайте Антитеррористического центра РК.

Как отметили в ведомстве, 4 апреля сообщалось об обнаружении на электронных адресах различных учреждений Нур-Султана и Алматы ложной информации о заложенных взрывных устройствах.

В ходе ОРМ был задержан житель Житикары 1986 года рождения, которого подозревают в совершении данного преступления. Известно, что подозреваемый работает IT-специалистом в одной из компаний города.

"Используя свои знания в IT-сфере и различные технические средства, мужчина осуществил рассылку писем в адрес 11 крупных объектов столицы и Алматы", - говорится в сообщении Антитеррористического центра.

Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления из хулиганских побуждений. Он помещен под стражу.

Теперь мужчине придется нести ответственность по уголовной статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", сообщили в ведомстве.

Отметим, что 31 марта полицейские проверили сообщение о взрывных устройствах на семи объектах в Алматы, но ни на одном из них не было найдено никаких подозрительных предметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965805-zaderzhan-podozrevaemyy-v-lozhnom-minirovanii-11-krupnyh-obektov-nur-sultana-i-almaty/