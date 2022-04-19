Сумку с оружием нашли около кирпичного завода на окраине Алматы (фото)

Оружие. Фото: polisia.kz

Неподалеку от кирпичного завода в Алатауском районе Алматы была найдена сумка, в которой находилось огнестрельное оружие. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Замначальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков рассказал, что найденные в тайнике боеприпасы и оружие было аккуратно сложены в большую спортивную сумку.

"Кроме того, найдены бронежилет и металлический щит, добытые преступным путем в ходе январских массовых беспорядков. В сумке были спрятаны: граната, 4 пистолета, ружье, 2 обреза, 287 патронов разных калибров.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 287, часть 2 УК РК. По изъятому арсеналу назначена судебно-баллистическая экспертиза", - указал Абильбеков.

В настоящее время полицейские ищут владельца тайника.

Спортивная сумка. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965746-sumku-s-oruzhiem-nashli-okolo-kirpichnogo-zavoda-na-okraine-almaty-foto/