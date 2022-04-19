КНБ задержал подозреваемых в шпионаже и госизмене

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Комитетом национальной безопасности задержана группа лиц по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашении государственных секретов, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Как уточнили в ведомстве, также был задержан иностранный гражданин.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Шпионаж" и "Незаконное собирание и разглашение государственных секретов".

Отмечается, что следственным судом в отношении задержанных лиц была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подчеркивается, что уголовные дела имеют гриф "Секретно", в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965705-knb-zaderzhal-podozrevaemyh-v-shpionazhe-i-gosizmene/