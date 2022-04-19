Парня с килограммом "синтетики" поймали в лесополосе Нур-Султана (видео)

Сверток с наркотиками. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

Столичные полицейские задержали парня, поведение которого показалось им подозрительным. Проверив его действия, они нашли спрятанную в лесополосе крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщается на официальной странице ДП города Нур-Султана в Instagram.

В день задержания наряд патрульных полицейских дежурил на Карагандинской трассе на окраине города. В какой-то момент стражи порядка обратили внимание на молодого человека, который шел по лесополосе рядом с дорогой и снимал местность на камеру смартфона.

Остановив его, они задали парню вопросы о цели его нахождения в лесном массиве, на что тот ответил, что идет с кладбища. Отмечается, что при этом гражданин заметно нервничал.

Решив проверить действия мужчины, патрульные тщательно исследовали местность, используя снимки с его смартфона.

В результате стражи порядка обнаружили под деревом спрятанный сверток, в котором, согласно результатам экспертизы, находилось более 1,25 килограмма мефедрона и альфа-РVР.

Полицейские выяснили, что задержанный доставил "синтетику" в столицу из города Алматы и планировал сбыть наркотики в Нур-Султане.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование.

Как отметили правоохранители, количество изъятых наркотиков составляет более 6 тысяч разовых доз, их стоимость на "черном" рынке составила бы 25 млн тенге.

Также руководство департамента представило к поощрению сотрудников полка патрульной полиции, проявивших бдительность и оперативность при исполнении служебных обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965658-parnya-s-kilogrammom-sintetiki-poymali-v-lesopolose-nur-sultana-video/