Пьяный мужчина разбил окна в автобусе в Нур-Султане (видео)

Хулиган разбил окна в автобусе Нур-Султана. Кадр из видео: instagram.com/akimat_nur_sultan

В воскресенье в одном из столичных автобусов пьяный пассажир разбил несколько окон аварийным молотком, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

"17 апреля текущего года в полицию поступило сообщение о том, что около 20:00 часов неизвестный мужчина, находясь в одном из салонов маршрутного автобуса, повредил боковые стекла, тем самым напугав сидящих пассажиров", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что хулиган был задержан и доставлен в Управление полиции района "Сарыарка".

По данным полиции, нарушителем спокойствия оказался 40-летний житель Павлодарской области, который, как отметили полицейские, находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование.

Сообщается, что задержанный признал свою вину и сейчас в отношении него начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".

"Любые противоправные действия будут жестко пресекаться. Виновный понесет наказание согласно действующему законодательству", – отметил начальник Управления полиции района "Сарыарка" Куаныш Орынбетов.

В полиции также напомнили, что за совершение подобного нарушения общественного порядка, которое выражает неуважение к обществу, а также за повреждение чужого имущества, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Видео происшествия опубликовали в официальном Instagram-аккаунте городского акимата.

В подписи к видео отмечалось, что из-за подобных случаев городским автобусам приходится простаивать на ремонте для закупки необходимых запчастей вместо того, чтобы курсировать на линии.

"Уважаемые пассажиры, призываем вас бережно относиться к нашему общему благу! Давайте уважать друг друга и водителей общественного транспорта за их нелегкий и опасный труд", – отметили в акимате Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965634-pyanyy-muzhchina-razbil-okna-v-avtobuse-v-nur-sultane-video/