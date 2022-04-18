Алматинец и его племянник совершали разбойные налеты на АЗС, чтобы погасить автокредит

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Таксист и его племянник подозреваются в совершении разбойных налетов на пять автозаправочных станций в Алматы и пригороде. В свое оправдание мужчины заявили, что похищенные деньги пошли на оплату автокредита, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

15 апреля в Алматы и пригороде неизвестные совершили пять вооруженных нападений на АЗС.

Злоумышленники использовали ножи, передвигались на Toyota Camry 50 и намеренно выбирали мелкие заправки, где не было охраны.

По камерам видеонаблюдения стражи порядка установили госномер разыскиваемой японской машины, который оказался зарегистрирован за немецким автомобилем Volkswagen Golf, принадлежащим алматинцу.

"Проверив и подтвердив его алиби, мы установили, что подозреваемые похитили номерной знак у припаркованной машины, а затем вернулись и вновь прикрепили номер к бамперу. Разбойные нападения совершены на АЗС в Алматы, Илийском и Карасайском районах", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Подозреваемыми оказались 34-летний житель Алматы и его 23-летний племянник. Один из мужчин пояснил, что таксовал на купленной в кредит машине. Добытые преступным путем около 300 тысяч тенге пошли на погашение банковского долга.

Задержанных поместили под стажу. Расследование проводится по ст.192 УК РК "Разбой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965618-almatinets-i-ego-plemyannik-sovershali-razboynye-nalety-na-azs-chtoby-pogasit-avtokredit/