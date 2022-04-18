"Задушил шнуром от зарядки": найдено тело пропавшей в Семее осенью 2021 года девушки

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13 ноября 2021 года в правоохранительные органы обратилась жительница Семея и сообщила о пропаже 17-летней дочери. На днях было обнаружено тело девушки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве сообщили, что в ходе поисковых мероприятий обнаружено тело пропавшей несовершеннолетней.

Ранее следственным отделом УП Семея по данному факту было начато досудебное расследование по статье "Убийство".

"Подозреваемый установлен, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия по закреплению доказательств", - пояснили в ДП ВКО.

Напомним, 13 ноября 2021 года в полицию обратилась жительница Семея и сообщила о пропаже своей 17-летней дочери. Еще тогда правоохранители начали расследование по статье "Убийство заведомо несовершеннолетнего". Был установлен подозреваемый. Начались поиски тела школьницы.

Позже родственники рассказали, что девушка вышла из дома на прогулку и не вернулась. По их словам, ее шнуром от телефонной зарядки задушил жених, вещи сжег, тело выбросил в реку, а потом даже участвовал в поисковой операции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965552-zadushil-shnurom-ot-zaryadki-naydeno-telo-propavshey-v-semee-osenyu-2021-goda-devushki/