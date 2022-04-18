Мужчину подозревают в краже имущества на 1,4 млн тенге в Караганде

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13 апреля в полицию обратилась жительница Караганды. Она заявила правоохранителям о факте кражи. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Заявительница рассказала сотрудникам Михайловского отдела полиции УП Караганды, что занимается предпринимательством и имеет в собственности производственную базу.

По ее словам, неизвестное лицо, отжав оконную раму, проникло на территорию предприятия. Оттуда были украдены два радиатора, профлисты и чугунные прокладки.

Сумма ущерба составила 1,4 млн тенге.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался 37-летний мужчина. Указывается, что задержанный уже признался в совершении преступления.

Вещественные доказательства были изъяты. Открыто уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". На данный момент ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965548-muzhchinu-podozrevayut-v-krazhe-imuschestva-na-14-mln-tenge-v-karagande/