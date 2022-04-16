Подозрительный сверток нашли волонтеры во время субботника в Нур-Султане

Фото: gov.kz

16 апреля во время субботника в Нур-Султане волонтеры нашли в прибрежной зоне реки Есиль подозрительный сверток с неизвестным веществом. Об этом незамедлительно были поставлены в известность полицейские, передает официальный сайт столичного акимата.

Во время уборки прибрежной территории реки Есиль в районе мечети Ырыскельды кажы один из координаторов волонтеров обнаружил подозрительный пакет весом около 2-3 кг.

Содержимое свертка напоминало наркотическое вещество. О странной находке сразу поставили в известность полицейских. Они выехали на место и забрали пакет для выяснения, что именно в нем находилось.

Фото: gov.kz

В городском акимате призвали граждан в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы.

Напомним, также сегодня стало известно, что в Алматы у 27-летнего парня изъяли крупную партию "синтетики", а по месту его проживания были обнаружены деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965389-podozritelnyy-svertok-nashli-volontery-vo-vremya-subbotnika-v-nur-sultane/