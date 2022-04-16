"Как гранату кинул": астанчанин разбил брусчаткой стекло теплой остановки и попал на видео

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Нур-Султана

Житель Нур-Султана разбил брусчаткой стекло теплой остановки. Его действия попали на камеру видеонаблюдения Центра оперативного управления. Мужчину задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Инцидент произошел по проспекту Богенбай батыра в 00.39 часов. Молодой человек подошел к теплой остановке и разбил стекло.

Его действия попали на камеру видеонаблюдения ЦОУ. Стражи порядка задержали 32-летнего подозреваемого.

Сам мужчина признался, что был в нетрезвом состоянии. Подобрав с земли брусчатку, кинул ее в остановку и убежал.

"Направлялся в сторону дома гостей, был немного выпивший, под ногами увидел брусчатку, на фоне нервного срыва оторвался на остановке. Как гранату кинул пару раз в стекло", - заявил астанчанин.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".

В департаменте полиции Нур-Султана предупредили граждан, что нужно бережно относиться к городскому имуществу и не нарушать общественный порядок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965378-kak-granatu-kinul-astanchanin-razbil-bruschatkoy-steklo-teploy-ostanovki-i-popal-na-video/