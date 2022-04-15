Около 2000 вкладчиков обманули создательницы финпирамиды в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Агентстве по финмониторингу сообщили о завершении расследования по делу финпирамиды, число жертв которой насчитывает порядка 2 тыс. человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

"Столичным департаментом АФМ завершено уголовное дело в отношении Ахымбековой Р.Ж. и Елеукеновой К.Ж. по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

Через WhatsApp- и Telegram-чаты под названием "Астана Раушан касса айналымы" они вовлекли около 2000 вкладчиков для получения денежных средств", – доложили представители агентства.

Ведомство призывает казахстанцев быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.

В случае, если вы столкнулись с финпирамидой или в подобную пирамиду вовлечены ваши знакомые или близкие, рекомендуется обратиться в АФМ.

Телефон доверия Агентства по финмониторингу: +7 (7172) 708-478.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965175-okolo-2000-vkladchikov-obmanuli-sozdatelnitsy-finpiramidy-v-nur-sultane/