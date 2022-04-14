Избившего бывшую жену посреди улицы мужчину задержали в Нур-Султане

Кадр из видео. Источник: ДП Нур-Султана

В Нур-Султане полицейские задержали мужчину, который избил свою бывшую супругу посреди улицы. Подозреваемый водворен в камеру временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Как сообщили в Департаменте полиции Нур-Султана, в отношении задержанного 25-летнего мужчины составлен административный протокол за причинение легкого вреда здоровью своей бывшей супруге.

"В полицию обратилась жительница столицы, заявив о том, что ее избил бывший муж. Сотрудниками полиции нарушитель был задержан и водворен в камеру временного задержания Управления полиции района Есиль.

В отношении 25-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 73-1 КРКоАП за умышленное причинение легкого вреда здоровью", - говорится в официальном сообщении ДП города.

Окончательное решение в отношении задержанного будет принято Специализированным межрайонным административным судом.

Напомним, накануне в Казнете появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина нанес несколько ударов женщине посреди улицы. Как позже выяснилось, пострадавшей оказалась бывшая жена злоумышленника. Девушка дважды обращалась с заявлениями в полицию по факту преследования. В отношении мужчины были вынесены защитные предписания, однако он их проигнорировал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965107-izbivshego-byvshuyu-zhenu-posredi-ulitsy-muzhchinu-zaderzhali-v-nur-sultane/