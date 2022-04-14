Мужчина взял на время BMW у знакомого и продал его за 12 млн тенге в Туркестанской области

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Житель Сайрамского района обратился к правоохранителям и заявил о мошенничестве. Мужчина рассказал, что знакомый попросил у него на время автомобиль BMW, который потом так и не вернул, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Мужчина пояснил, что знакомый взял у него машину BMW. Потом в течение месяца под разными предлогами не возвращал автомобиль.

Стражи порядка зарегистрировали факт по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали по месту жительства.

Выяснилось, что машину знакомого злоумышленник продал за 12 миллионов тенге, а деньги потратил на личные нужды.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Правоохранители посоветовали гражданам быть бдительными и не доверять малознакомым людям. В случае, если вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, нужно обращаться в 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964980-muzhchina-vzyal-na-vremya-bmw-u-znakomogo-i-prodal-ego-za-12-mln-tenge-v-turkestanskoy-oblasti/