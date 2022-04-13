Зампрокурора Алматы прокомментировал расследование по делу о создании финпирамиды

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель прокурора Алматы Нурлан Ауганбаев прокомментировал инцидент в Нур-Султане, при котором пострадавшая от действий создателей финпирамиды попыталась покончить с собой у здания МВД. Женщина пыталась привлечь внимание к расследованию уголовного дела, пишет газета "Время".

Потерпевшая ранее требовала арестовать известных вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, которые являются соучредителями компании, не вернувшей 2 млрд тенге вкладчикам, пишет издание.

По словам Ауганбаева, дело о создании финпирамиды с самого начала находилось на контроле из-за большого общественного резонанса и количества потерпевших: общее их количество - более 250 человек.

"Расследование затянулось, в связи с чем прокуратура города неоднократно рекомендовала департаменту полиции активизировать работу, ускориться. Но есть и объективные причины: по экономическим преступлениям всегда много экспертиз, а в данном случае только пострадавших свыше 250 человек, то есть необходимо проверить отношения компании с каждым из них", - сообщил зампрокурора.

По его словам, общий оборот предприятия превысил 6 млрд тенге, а ущерб - свыше 2 млрд тенге. При этом подозреваемых - 14 человек, шесть из которых находятся в СИЗО, двое - под домашним арестом, трое - под залогом, один - под подпиской о невыезде и еще двоих сейчас разыскивает полиция.

При этом, как пишет издание, трое из подозреваемых - известные вайнеры: Туребаев, Шерниязов и Саидбаев. Последний, к слову, находится за пределами нашей страны.

Что касается вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, то, как рассказал Ауганбаев, они активно рекламировали финпирамиду, пользуясь своей популярностью и, тем самым, привлекая новых клиентов.

"При этом оба являлись учредителями компании, то есть были заинтересованы в увеличении оборота предприятия. Да, сейчас адвокаты используют аргумент, что Туребаев не с самого начала являлся совладельцем фирмы, то есть, не мог стоять у истоков преступной деятельности.

Однако расследование установило, что он получал постоянные выплаты от компании еще до того, как вошел в число учредителей, - это второй фактор. Более того, данный доход был скрытым, он не отображался в официальной отчетности, эти деньги не облагались налогами и проходили в так называемой черной бухгалтерии. Но это был постоянный и стабильный доход практически с момента появления компании", - сообщил изданию Ауганбаев.

Зампрокурора считает, что блогеры не могли не понимать, что компания привлекает деньги и тратит их по своему усмотрению, не занимаясь при этом инвестициями.

"Кстати, хочу отметить, что у организаторов пирамиды был умысел завлечь не только молодую аудиторию соцсетей, но еще и верующих людей, поскольку компания пропагандировала, что все эти инструменты "халяльные", а там, где религия, обман просто невозможен. Таким образом совладельцам Mudarabah Capital удалось расширить клиентскую базу за счет верующих людей", - говорит Нурлан Ауганбаев.

Он объяснил, почему для вайнеров была избрана мера пресечения в виде залога.

"Знаете, по поводу санкционирования меры пресечения можно спорить очень долго практически по любому уголовному делу. Есть подход, на мой взгляд, устаревший - учитывать в первую очередь тяжесть статьи обвинения. Но следствие выясняет роль каждого из подозреваемых, и в данном случае было установлено, что Туребаев и Шерниязов не имеют отношения к распределению незаконно добытых средств.

Да, они получали деньги, да, вступили в предварительный сговор и с самого начала не могли не понимать, что это обычная пирамида, упакованная в религиозную обертку, никаких тендеров и мусульманских фондов там не было. Да и в целом не бывает таких процентов, как обещала компания вкладчикам, это понимает любой здравомыслящий человек, так что и Туребаев с Шерниязовым должны были задуматься.

Но при этом прибыль от преступной деятельности распределяли не они, а другие лица, следствием это установлено. Это важный фактор", - объяснил заместитель прокурора.

Ауганбаев отметил, что в связи с этим орган уголовного преследования решил не арестовывать вайнеров, а прокуратура с этим согласилась.

"Я знаю, что в обществе обсуждается в первую очередь Туребаев: дескать, почему он катается на лыжах, ездит в Дубай, а его подельники сидят? Но, помимо его роли в преступной деятельности компании, есть ведь еще и другие факторы: наличие пятерых детей, постоянное местожительство, он не уклоняется от допросов и следственных действий.

Мое мнение: в данном случае мера пресечения избрана правильно. Но я хочу подчеркнуть: если человек находится под залогом, это не означает, что суд будет к нему лояльнее, чем к остальным подсудимым", - рассказал Ауганбаев.

Потерпевшая, устроившая самоподжог в столице, по мнению зампрокурора, сделала ошибочные выводы. Он отмечает, что женщина изначально добивалась того, чтобы вайнеров привлекли к уголовной отвественности, потом стала требовать их ареста. Ранее она посредством конференц-связи побывала на приеме в прокуратуре Нур-Султана.

"Да, к следствию есть претензии, в том числе, и у прокуратуры, но в целом полнота расследования обеспечена, выявлены все причастные к деятельности финансовой пирамиды лица. И я могу абсолютно искренне сказать, что мы сообща сделали все возможное, чтобы защитить права потерпевших.

Та же Досмаилова, проживая в Нур-Султане, через видеоконференцсвязь бывала на приеме у моих коллег в прокуратуре, контактировала со следователем, более того, ей и ее адвокату была предоставлена возможность задать свои вопросы экспертам из института следственной экспертизы! И там, кстати, они устроили скандал", - рассказал Ауганбаев.

Заместитель прокурора считает, что стресс привел женщину к таким последствиям. Он сообщил, что женщина вложила все свои накопления в финпирамиду.

"Я бы хотел высказать свою позицию на этот счет, пусть она и не всем понравится. На мой взгляд, жертвы финансовых пирамид сами понимают, что участвуют в махинациях, они с самого начала осознают, что есть возможность получить сверхприбыль, рискнув накоплениями. Их мотив прост - быстро прокрутить деньги и остаться в выигрыше.

Но когда пирамида падает, партнеры тут же превращаются в потерпевших. Как вы знаете, потом начинаются претензии к правоохранительным органам: дескать, почему вы допустили такую ситуацию, не предотвратили, не остановили злоумышленников сразу?" - говорит чиновник.

По его словам, попытки провести проверку сомнительных компаний заканчиваются, как правило, тем, что вкладчики устраивают митинги и пишут жалобы, требуя, чтобы их оставили в покое, а через некоторое время пишут заявления на тех, кого ранее защищали.

Копирование и использование материалов возможно только с разрешения ТОО "Издательство "Время".

Ранее мы писали о том, что 11 апреля женщина, вложившая деньги в финпирамиду, подожгла себя в Нур-Султане.

Сегодня в МВД заявили о том, что расследование по уголовному делу о финпирамиде в ближайшее время будет завершено и после ознакомления будет передано в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964823-zamprokurora-almaty-prokommentiroval-rassledovanie-po-delu-o-sozdanii-finpiramidy/