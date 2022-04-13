Обещал погасить кредиты: мужчина обманул двух казахстанок на 12 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полицейские Туркестанской области задержали казахстанца, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он обманул нескольких жительниц региона, пообещав погасить их кредиты, сообщается на официальной Instagram-странице ДП региона.

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась жительница Сайрамского района.

Со слов потерпевшей, в прошлом году ее знакомый выманил у нее 6 млн тенге, пообещав за эту сумму полностью погасить кредит женщины и ее дочери на 9 млн тенге. Но своего обещания мужчина не выполнил, и деньги, взятые у женщины, не вернул.

С таким же заявлением на этого же мужчину в полицию обратилась еще одна сельчанка. По ее словам, мужчина пообещал за 1,5 млн тенге закрыть ее долг по кредиту на 6 млн тенге.

Полиция возбудила дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемого задержали. Отмечается, что он уже имеет судимость.

В полиции подчеркнули, что задержанный дал признательные показания. Он заявил, что потратил полученные обманным путем деньги на собственные нужды.

Сейчас ведется досудебное расследование. Проверяется причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964753-obeschal-pogasit-kredity-muzhchina-obmanul-dvuh-zhenschin-na-12-mln-tenge-v-turkestanskoy-oblasti/