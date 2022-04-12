Массовая драка возле ночного клуба попала на видео в Кокшетау

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

Драка с участием четверых молодых людей была зафиксирована инспектором ЦОУ около 03.15 утра 10 апреля. Конфликт произошел возле одного из ночных развлекательных заведений Кокшетау, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Информация об инциденте незамедлительно была передана всем ближайшим автопатрулям и другим силам полиции.

На месте происшествия стражи порядка задержали двоих участников драки. Они оказались сотрудниками ночного клуба, другие двое успели скрыться на машине. Однако были остановлены на одной из улиц Кокшетау.

После задержания всех четверых парней направили на медицинское освидетельствование, а затем доставили в городское управление полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что причиной потасовки послужил словесный конфликт, который возник между 26-летними посетителями и работниками заведения 1997 и 1998 годов рождения.

По данному факту начато досудебное производство по ст.293 ч.2 УК РК (Хулиганство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964704-massovaya-draka-vozle-nochnogo-kluba-popala-na-video-v-kokshetau/