Предполагаемую мошенницу-гастролершу задержали в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

50-летнюю жительницу Шымкента подозревают в серии мошенничеств. Женщину задержали в Нур-Султане – предполагается, что она обманывала граждан в разных городах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Жертвами этой схемы становились таксисты и продавцы.

"Установлено, что женщина, пытаясь замести следы, проживала в Караганде, снимая посуточно квартиры. Отправляясь в столицу, женщина пользовалась междугородним такси, где знакомилась с таксистами и входила к ним в доверие.

Мошенница представлялась успешной бизнес-леди, у которой большой бизнес в торговом доме. Обманув водителей, она брала у них деньги и скрывалась между торговыми рядами", – рассказали в пресс-службе полиции.

Предполагается, что она успела обмануть двоих водителей на общую сумму 400 тыс. тенге. Кроме того, жертвой обмана стал сотрудник ломбарда. По информации полицейских, подозреваемая завладела двумя золотыми цепочками на сумму 500 тыс. тенге.

Всего к этому часу известно о семи эпизодах такого рода мошенничества только на территории Нур-Султана.

В настоящее время женщину задержали и поместили в ИВС. Проводится расследование по статье "Мошенничество". Личность подозреваемой проверяют на причастность к другим преступлениям на территории Нур-Султана.

Подчеркивается, что предполагаемая мошенница ранее уже была судима по этой же статье.

Пострадавших от ее действий стражи порядка призвали обратиться в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964684-predpolagaemuyu-moshennitsu-gastrolershu-zaderzhali-v-nur-sultane/