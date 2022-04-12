Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области. Его изобличили при реализации фальшивых денежных средств в сумме 9300 долларов США банкнотами номиналом по 100 долларов, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Злоумышленника задержали и водворили в изолятор временного содержания по подозрению в совершении преступления по ст.231 ч.2 п.3 УК РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Расследование по данному факту продолжается.

В Агентстве РК по финансовому мониторингу призвали граждан при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия: +7 (7172) 708-478.

В ведомстве предупредили, что обнаружение поддельных купюр не является преступлением, но за сбыт таких денег предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в прошлом году в Алматы был осужден фальшивомонетчик, который пытался сбыть миллион липовых долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964674-poddelnye-dollary-sbyval-zhitel-turkestanskoy-oblasti-video/