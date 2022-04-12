Полицейского начальника задержали в Уральске

Канат Муканов. Фото: zhaikpress.kz

В Уральске задержан начальник миграционного отдела полиции города Канат Муканов. Эту информацию подтвердили в Антикоррупционной службе по Западно-Казахстанской области, передает "Уральская неделя".

По предварительным данным издания, подполковник подозревается в том, что получил взятку в 50 тыс. тенге за ускоренную выдачу справки. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Уральске.

В ДП Западно-Казахстанской области сообщили, что не могут прокомментировать задержание своего коллеги и попросили обратиться в региональный департамент по противодействию коррупции. В ведомстве подтвердили факт задержания Каната Муканова, но подробностей разглашать не стали.

В пресс-службе суда ЗКО пояснили, что материалы данного дела в следственный суд еще не поступили.

Напомним, в феврале текущего года сообщалось о задержании заместителя начальника полиции Уральска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964670-politseyskogo-nachalnika-zaderzhali-v-uralske/