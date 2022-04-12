Парень обворовывал прихожан во время намаза в мечетях Алматинской области

Фото: polisia.kz

25-летнего парня подозревают в 16 кражах в мечетях Алматинской области. Он был задержан полицейскими Талгарского района, к которым с конца февраля стали поступать заявления от прихожан, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

С конца февраля к правоохранителям начали поступать заявления от прихожан мечетей, расположенных в селах Туздыбастау, Гульдала, Кызылту и Панфилово.

Злоумышленника, который всегда был в медицинской маске, запечатлела камера видеонаблюдения.

"Подозреваемый использовал время вечернего намаза и крал у прихожан деньги, сотовые телефоны и ценные вещи. Действовал как внутри мечетей, так и снаружи, где вскрывал припаркованные машины", - сообщил заместитель начальника Талгарской районной полиции Андрей Бурьянский.

Он добавил, что молодой человек разбивал боковые стекла автомобилей специальным молоточком с пластмассовой основой и стальным наконечником.

Подозреваемым оказался 25-летний житель Есика. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражи. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.

В качестве вещественных доказательств изъяты видеозаписи и краденые телефоны. В отношении парня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964642-paren-obvorovyval-prihozhan-vo-vremya-namaza-v-mechetyah-almatinskoy-oblasti/