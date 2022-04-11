Астанчан обманули на 30 млн тенге в строительном магазине

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Девушку-продавца одного из столичных строительных магазинов подозревают в мошенничестве. Стражи порядка предполагают, что она обманула больше 20 покупателей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

По версии следствия, девушка, работая на позиции продавца-менеджера в строительном магазине Elit Interior, под предлогом предоставления межкомнатных дверей обманывала клиентов.

Стражи порядка считают, что она получала от покупателей деньги и обещала доставить двери, однако полученные средства тратила на свои нужды, в частности делала ставки.

Отмечается, что руководство магазина не знало о происходящем.

По информации полицейских, от действий 49-летней подозреваемой пострадали 26 человек, которые осуществляли оплату в размере от 500 тыс. тенге до 2 млн.

Общая сумма ущерба составила около 31 млн тенге.

В пресс-службе рассказали, что 3 апреля в полицию обратился один из пострадавших. Он сообщил, что под предлогом предоставления межкомнатных дверей у него выманили более 1,8 млн тенге. В тот же день поступило еще одно заявление, потерпевший лишился 1,1 млн тенге.

В настоящее время стражи порядка проводят досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964436-astanchan-obmanuli-na-30-mln-tenge-v-stroitelnom-magazine/