"Жену убил мой позор": казахстанец вместе с друзьями до смерти забил должника

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Казахстанец был приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство незнакомого ему человека. Сейчас мужчина отбывает срок в учреждении максимальной безопасности ОВ 156/14 в Восточно-Казахстанской области. Он рассказал о роковом дне, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

Супруга Жолдыбая (имя изменено - прим. ред.) после приговора суда скоропостижно скончалась, а дети прервали с отцом все связи.

Спустя долгие годы разлуки они все-таки навестили его в колонии. Встреча родных прошла без тепла, которого так долго ждал мужчина. Она была очень напряженной и эмоционально тяжелой.

Оказалось, что дети приехали, чтобы потребовать от отца переписать недвижимость на них для открытия бизнеса.

"У супруги была гипертония, но ее убил мой позор. Мы богаты не были, но и не бедствовали. Я и двое моих друзей занимались перепродажей автомобилей. У нас за городом был домик с оборудованным гаражом для работы. Деньги мы хорошие зарабатывали.

У меня была недвижимость, пара машин. Жена не работала, занималась воспитанием сыновей. Мы хоть и ругались из-за моих поздних приходов домой и выпивки, но были счастливы, дети меня очень любили. Жили в Уральске", - поделился Жолдыбай.

Он рассказал, что происходило перед его задержанием.

"Я знал, что один из напарников занял кому-то крупную сумму денег под проценты и не может их вернуть. В тот день должник пришел поговорить на нашу работу. Мы уже заканчивали с делами, так что на предложение пропустить по рюмочке я отказываться не стал.

Позже начались разборки между должником и приятелем, уже были сумерки. Мы втроем начали бить и пинать этого человека, убили", - говорит осужденный.

Отмечает, что очнулся уже тогда, когда они ехали в машине.

"На вопрос: куда? Получил ответ: избавимся от него. Доказано, что должник скончался именно от удара в голову, который нанес я. Нас вычислили сразу на следующий день. Так что я и объясниться-то не успел с семьей.

Жена умерла после суда, детей забрала ее мать. С тех пор прошло 8 лет, а на днях я впервые увидел своих мальчиков. Но, конечно, они меня так и не простили", - со слезами на глазах сказал заключенный.

"С осужденным проведено обсуждение ситуации и сформирована совместная реальная самооценка. В данное время он спокоен, в беседе открыт, продолжает работать. Он трудоустроен, работает в швейном цеху кройщиком", - отметила специалист-психолог воспитательного отдела Арайлым Кәдірбекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964388-zhenu-ubil-moy-pozor-kazahstanets-vmeste-s-druzyami-do-smerti-zabil-dolzhnika/