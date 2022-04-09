Четверых иностранцев задержали в аэропорту Алматы с поддельными паспортами

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Три дня назад несколько иностранцев пытались попасть в Казахстан, имея при этом на руках поддельные документы. Подлог раскрыли во время паспортного контроля в аэропорту, сообщает Комитет нацбезопасности РК в своем официальном Telegram-канале.

"6 апреля 2022 года в аэропорту города Алматы при прохождении паспортного контроля задержаны четверо граждан одной из стран Центральной Азии, предъявивших поддельные документы. При осмотре багажа обнаружены их настоящие паспорта", – сообщили в КНБ.

По предварительным данным комитета, поддельные документы иностранцы приобрели для проезда транзитом через Казахстан. Стоимость одного фиктивного паспорта составляла 10 тысяч долларов США.

У гостей из соседней страны изъяли поддельные документы. Сейчас в КНБ решается вопрос об их депортации из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964273-chetveryh-inostrantsev-zaderzhali-v-aeroportu-almaty-s-poddelnymi-pasportami/