Грабитель напал на 88-летнего астанчанина

Иллюстративное фото: pixabay.com

Подозреваемого в грабеже мужчину задержали столичные стражи порядка. Предполагается, что задержанный напал на 88-летнего дедушку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Потерпевший обратился к сотрудникам правоохранительных органов с заявлением о грабеже.

По словам 88-летнего астанчанина, неизвестный в ночное время постучался к нему в дверь и совершил нападение.

Как пояснили в полиции, доверчивый пожилой человек открыл дверь и сразу же получил удар. Грабитель напал на дедушку и снял с него золотой перстень. Также он забрал еще одно золотое кольцо, которое нашел в комнате.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник снимал квартиру посуточно по улице Затаевича. Узнав, что в квартире напротив живет одинокий человек, решил наведаться к нему, считают стражи порядка.

В результате был задержан 28-летний подозреваемый. Как оказалось, золотые изделия мужчина уже успел сдать в ломбард.

Также стало известно, что подозреваемый ранее уже был судим за кражу. В настоящее время он водворен в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964233-grabitel-napal-na-88-letnego-astanchanina/