Стрельба в Акбулаке: обвиняемый в убийстве пятерых человек не признал свою вину

Полицейские на месте происшествия. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Обвиняемый в убийстве пятерых человек, в том числе двоих полицейских, произошедшем в Алматы 20 сентября прошлого года, сегодня дал показания во время судебного процесса. Игорь Дужнов признался, что участвовал в военных действиях на Донбассе, а также рассказал о произошедшем в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Дужнова, в Донбасс он отправился, чтобы "бороться с фашистами" и был на хорошем счету. По его словам, в короткие сроки он стал заместителем командира взвода.

"Наша рота воевала с нацистским батальоном, там было много наемников из Польши, Литвы, Грузии. Как только подписали минские соглашения, я посчитал, что моя миссия закончена и отправился домой, хотя мне предлагали административную должность немаленькую", – сообщил Дужнов.

Далее он кратко рассказал о тяжбах с банком, сообщив, что им был взят кредит, а в залог была предоставлена коммерческая недвижимость и жилой дом.

По мнению Дужнова, банк "совершил аферу, продав коммерческое помещение сам себе и назначив цену ниже рыночной". После этого, с его слов, семья лишилась дома.

"20 сентября 2021 года было незаконное выселение, приехали судебные исполнители, покупатели, участковые и другие лица с их стороны. Наша сторона объясняла, что в этот день выселение незаконно: имеется определение суда, что до разрешения дела судом никаких действий предпринимать нельзя.

Но ни ЧСИ (частный судебный исполнитель – прим. ред.), ни покупатель слышать не хотели. Мы вызвали "скорую", так как маме Анаид (супруги – прим. ред.) стало плохо. Когда медики выходили, ЧСИ, покупатель, участковые и взломщик вломились в ворота.

Я понял, что законные методы не действуют: мы вызывали прокурора, органы опеки. Я понимал, что мою семью вышвырнут на улицу. Остановить незаконное выселение можно только путем активного сопротивления, направленного на поражение живой силы противника, врывавшегося на территорию моего жилища", – сообщил суду обвиняемый.

По его словам, в гараже он хранил оружие. Решив, что "других средств для обороны нет", Дужнов зарядил 10 патронами магазин, вышел на удобную позицию и скомандовал всем встать к стене. При этом, как пояснил Дужнов, он дал возможность выйти юристу и представителю органов опеки.

"Я ожидал, что два полицейских-бурановца могут открыть огонь по мне, но подумал, что они побоятся. Так оно и случилось, хотя они могли меня ликвидировать.

После ликвидации ворвавшейся группировки я понял, что на улице есть полицейские, которые должны были прийти на помощь. С целью подавления их воли к боевым действиям я сделал один выстрел в сторону автомобиля. Огонь на поражение я не вел, так как они не находились в моем жилище", – рассказал Дужнов.

После этого, говорит обвиняемый, он зарядил магазин еще пятью патронами и даже планировал застрелиться, но передумал.

Дужнов отметил, что виновным себя не признает, а на вопросы суда и потерпевших отвечать отказался.

Напомним, трагедия произошла 20 сентября прошлого года в микрорайоне Акбулак. Мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении.

В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Супруга открывшего стрельбу мужчины позже объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". В банке также комментировали ситуацию.

Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963900-strelba-v-akbulake-obvinyaemyy-v-ubiystve-pyateryh-chelovek-ne-priznal-svoyu-vinu/