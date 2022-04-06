Женатый альфонс завел себе любовницу и тянул из нее деньги в Павлодаре

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Павлодарец на протяжении двух лет выдумывал различные проблемы из личной жизни, чтобы получать деньги от возлюбленной. Женщина в его рассказы верила и отдала почти 6 миллионов тенге. Однако выяснилось, что ее попросту обманывали, передает корреспондент NUR.KZ.

У мужчины произошел разлад в семье. С новой пассией познакомился в кругу друзей.

"Дальше в ход пошли манипуляции своей матерью, которая якобы погибла во время пожара и нужны деньги на погребение. Сердобольная женщина не отказывала ему ни в чем. Названная сумма передавалась адресату. Но, увы, деньги не возвращались.

При знакомстве назвал не свою фамилию, не распространялся о работе, месте жительства. Зато мужчина умело смог манипулировать своей любовницей.

С первой выдуманной истории он выручил 100 тысяч тенге. Своей даме он рассказал о ДТП. Заявил, что нужно срочно заплатить потерпевшей стороне. Девушка поверила и взяла на работе аванс.

"Дальше в ход пошли манипуляции своей матерью, которая якобы погибла вовремя пожара и нужны деньги на погребение. Сердобольная женщина не отказывала ему ни в чем. Названная сумма передавалась адресату. Но, увы, деньги не возвращались.

Зато альфонс строил новые планы завладения денежными средствами потерпевшей: возмещение утерянных запчастей автомобиля, который он взял на ремонт; выведение клопов из квартиры, из-за чего у него якобы возник конфликт с соседом, которого он избил и который потребовал материальное возмещение", - рассказали в пресс-службе ДУИС по Павлодарской области.

В списке также были истории про полученный мужчиной микроинсульт, затем у него "выявили" позвоночную грыжу.

Закончилось все тем, что девушка увидела фото возлюбленного в соцсетях. Его разыскивала другая женщина, которой он тоже задолжал.

"К сожалению, влюбленные женщины часто становятся жертвами корыстных мужчин. Хотим отметить, что подобные молодые люди умеют хорошо говорить, обещают красивую жизнь, но только им нужно решить временные денежные проблемы.

Мы призываем женщин к бдительности, ведь в подобных случаях очень сложно вернуть не только свои деньги, но и доверие к людям", - отметила психолог исправительного учреждения Назигуль Калибекова.

На данный момент мужчина частично возместил ущерб. За обман женщины ему назначили 3 с половиной года лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963797-zhenatyy-alfons-zavel-sebe-lyubovnitsu-i-tyanul-iz-nee-dengi-v-pavlodare/