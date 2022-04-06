Женщину подкараулили возле туалета и изнасиловали в Алматинской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

Ранее судимого жителя Алматинской области подозревают в ограблении и изнасиловании 39-летней женщины, которую он подкараулил возле уличного туалета. Мужчина задержан и водворен под стражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 2 марта в Жамбылскую районную полицию обратилась одна из местных жительниц с заявлением об изнасиловании и грабеже.

39-летняя женщина пояснила, что стала жертвой неизвестного, который подкараулил ее возле уличного туалета и надругался, а также отобрал дорогостоящий сотовый телефон.

Несмотря на вечерние сумерки, потерпевшая запомнила и смогла четко описать приметы злоумышленника. Стражи порядка составили фоторобот и проверили его по базе данных.

В итоге оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее трижды судимый за кражи и грабежи 33-летний житель Алакольского района.

"В последнее время он проживал близ Алматы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось установить местонахождение подозреваемого. Он был задержан и доставлен в полицию. При очной ставке потерпевшая опознала мужчину. Похищенный телефон найден и возвращен владелице", - сообщил заместитель начальника Жамбылской районной полиции Айдын Жексенбаев.

Расследование проводится по ст.120 (Изнасилование) и ст.191 (Грабеж) УК РК. Задержанный помещен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963685-zhenschinu-podkaraulili-vozle-tualeta-i-iznasilovali-v-almatinskoy-oblasti/